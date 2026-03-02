Обломки дронов ВСУ упали в Новороссийске и пригороде Краснодара

Обломки беспилотника рухнули на многоэтажный дом в Новороссийске, повредив кровлю. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА», — уточнил градоначальник.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Кравченко уточнил, что в случае необходимости на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.

Обломки второго сбитого беспилотника упали в пригороде Краснодара. В оперштабе Краснодарского края заявили, что обошлось без повреждений и разрушений.

Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили 27 дронов ВСУ за минувшую ночь. Вражеские беспилотники уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской и Ростовской областями.