Житель Новой Каховки погиб при обстреле со стороны ВСУ

Один человек погиб и шестеро получили ранения за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, погибший — 82-летний житель Новой Каховки, у которого обстреляли частный дом. Еще одного мужчину госпитализировали.

Кроме того, трое детей и мужчина пострадали в Горностаевке, а в Раденске ранение получила женщина. Повреждения получили жилые дома, административные здания, дом культуры и детский сад.

Накануне Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в Новой Каховке автомобиль скорой помощи, сбросив на него снаряд с беспилотника. Пациентка и члены экипажа получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, всем им потребовалась госпитализация.