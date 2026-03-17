ВСУ атаковали скорую помощь в Новой Каховке, ранения получили медики и пациентка

В Новой Каховке ВСУ атаковали машину скорой помощи, сбросив на нее боеприпас с БПЛА. Ранения получили медики и пациентка, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале .

«Пострадали три члена медицинской бригады — женщина-фельдшер 1971 года рождения, мужчины 1960 и 2003 года рождения, — а также и пациентка 2001 года рождения», — уточнил он.

Все получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали.

В селе Васильевка Каховского округа из-за атаки дронов получил ранения мужчина. В Генической Горке Генического округа от удара беспилотника погиб один мирный житель, еще одного ранило.

В Новокаховском городском округе, в городе Таврийск, в результате удара беспилотника скончался мужчина. Его личность пока не установили.

За выходные в Херсонской области погиб мирный житель, шестеро пострадали. В Горностаевке и Лимановке обстрелы повредили жилые дома. В Новой Маячке разрушено здание аптеки.