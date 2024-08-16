Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела боевиками ВСУ

РИА «Новости»: бабушка спасла от расстрела своего внука в Курской области

Захваченный боевиками ВСУ житель курской Мартыновки Виталий Скибин рассказал, что от расстрела смог спастись благодаря своей бабушке, а затем выбирался из опасной зоны пешком четыре часа. Подробностями случившегося мужчина поделился в беседе с РИА «Новости» .

По словам собеседника агентства, в момент обстрела села он находился в доме у родственницы, где его застали боевики.

После мародерства они связали его веревкой и скотчем, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, но сразу убивать не стали и ушли грабить соседний дом. Примерно через час в дом вернулась прятавшаяся в огороде бабушка. Женщина спасла внука от смерти или плена.

«Она взяла ножик и разрезала (веревки). Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал», — добавил мужчина.

Сначала они хотели бежать из Мартыновки вместе, но пенсионерка в итоге решила, что не сможет пройти большое расстояние и ей безопаснее спрятаться дома.

Скибин сутки прятался в канаве у села, а затем вместе с другими жителями смог добраться до российских военных. Мужчина выразил надежду, что после освобождения Мартыновки он найдет бабушку.

Ранее местные жители в Курской области пожаловались на мародерству ВСУ. По их словам, украинские военные забирают не только ценные вещи, но и урожай.