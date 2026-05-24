Житель Мариуполя Борис Кленин вспомнил, что во время украинской оккупации боевики «Азова»* запускали беспилотники, а потом обстреливали город. Один из таких БПЛА он сбил с первого выстрела из лука, рассказал он информационной службе «Вести» .

Кленин является президентом приазовской федерации стрельбы из лука. В тот день он услышал жужжание беспилотника, когда отрабатывал у себя во дворе технику стрельбы по мишени.

Мужчина сбил вражеский БПЛА с первого выстрела. По его словам, он висел на высоте примерно 50-60 метров, а потом начал опускаться и снизился до 30 метров. Тогда он в него и выстрелил.

«Азовцы* запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора. Ну, то есть, как бы, они следили, кто где находится», — рассказал он.

Кленин подчеркнул, что неонацисты держали население района в абсолютном страхе.

Российские военные освободили Мариуполь от украинских нацистов 20 мая 2022 года.

Ранее оперативники ФСБ задержали в городе пособницу СБУ. Жительница Мариуполя сливала украинским спецслужбам информацию о местах размещения подразделений ВС России в Мариупольском муниципальном округе.

*Запрещенная в России террористическая организация.