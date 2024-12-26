Житель Люберец стал победителем премии губернатора Московской области

Вручение ежегодной премии главы Подмосковья Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело» прошло в Доме правительства региона. Ее лауреатами стали 70 человек, в том числе люберчанин Бежан Кобешавидзе.

Бежан Кобешавидзе был удостоен этой престижной награды в номинации «Народный ВПК». Этой премией губернатор отметил тех, кто работает над созданием техники, элементов экипировки, дронов и других важных средств для участников специальной военной операции.

Бежан Кобешавидзе оказывает поддержку бойцам с первых дней начала СВО. Сначала он доставлял гуманитарную помощь, а потом организовал небольшое производство ударных FPV-дронов.

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что военнослужащие обращались к Бежану Кобешавидзе с просьбой о поставке беспилотников. Тогда он наладил поставки комплектующих и начал собирать БПЛА под нужды конкретных подразделений с учетом технических нюансов.

«В лице Бежана благодарю всех неравнодушных жителей Люберец за ваш вклад в Победу!» — сказал глава городского округа.

Награду жителю Люберец вручил Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Бежан Кобешавидзе собирается направить полученные средства на производство новых беспилотников для бойцов СВО.