Житель Люберец стал победителем премии губернатора Московской области
Вручение ежегодной премии главы Подмосковья Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело» прошло в Доме правительства региона. Ее лауреатами стали 70 человек, в том числе люберчанин Бежан Кобешавидзе.
Бежан Кобешавидзе был удостоен этой престижной награды в номинации «Народный ВПК». Этой премией губернатор отметил тех, кто работает над созданием техники, элементов экипировки, дронов и других важных средств для участников специальной военной операции.
Бежан Кобешавидзе оказывает поддержку бойцам с первых дней начала СВО. Сначала он доставлял гуманитарную помощь, а потом организовал небольшое производство ударных FPV-дронов.
Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что военнослужащие обращались к Бежану Кобешавидзе с просьбой о поставке беспилотников. Тогда он наладил поставки комплектующих и начал собирать БПЛА под нужды конкретных подразделений с учетом технических нюансов.
«В лице Бежана благодарю всех неравнодушных жителей Люберец за ваш вклад в Победу!» — сказал глава городского округа.
Награду жителю Люберец вручил Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Бежан Кобешавидзе собирается направить полученные средства на производство новых беспилотников для бойцов СВО.