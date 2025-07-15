Житель Липецкой области пострадал после атаки дрона

Артамонов: в Ельце из-за падения БПЛА на промзону пострадал человек

В Липецкой области упали два беспилотника, один из них — на территории промышленной зоны Ельца. Ранение получил один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«На территории промышленной зоны в Ельце упал БПЛА. Пострадал один человек, угрозы жизни нет, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

На место ЧП прибыли профильные и экстренные службы.

Отмечается, что на месте находятся экстренные и профильные службы.

Артамонов отметил, что в беспилотник также упал рядом с частным жилым домом Добринском районе. По его словам, тут пострадавших и жертв нет. Губернатор и оперативные службы работают на месте происшествия.

Минобороны РФ заявляло, что силы ПВО в течение ночи сбили 55 украинских беспилотников, в том числе три — над территорией Липецкой области. Больше всего над Белгородской — 32.