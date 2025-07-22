В Курской области трактор наехал на взрывное устройство

В Льговском районе Курской области пострадал 22-летний тракторист после того, как во время сельхозработ техника наехала на взрывное устройство. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

ЧП произошло в поселке Викторовка. По словам главы региона, у пострадавшего диагностированы акубаротравма, осколочное ранение голени и ссадины на животе. Молодого человека госпитализировали.

Хинштейн отметил, что случай стал очередным подтверждением сохраняющейся опасности в приграничных районах и призвал жителей к максимальной осторожности.

По предварительным данным, речь идет о взрыве боеприпаса.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что ВСУ вновь попытались прорваться в Курскую область, но потерпели неудачу.