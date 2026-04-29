Житель Курской области погиб при атаке украинского беспилотника

Житель села Боброво в Рыльском районе погиб при атаке украинских беспилотников на его автомобиль. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Подлые атаки врага не прекращаются. Пожалуйста, будьте бдительны!» — добавил глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Всего, по словам Хинштейна, за минувшие сутки системы ПВО сбили над регионом 60 украинских беспилотников. Кроме того, 38 раз украинские боевики обстреляли область из артиллерии и сбросили с БПЛА 13 взрывных устройств.

Накануне на блокпосту в белгородском приграничье от атаки украинского БПЛА погибли фельдшер Беловской ЦРБ Курской области и ее муж, а 16-летний сын получил ранения.