В белгородском приграничье из-за атаки дрона погибли фельдшер из Курска и ее муж

Фельдшер Беловской ЦРБ Курской области и ее муж погибли при атаке ВСУ на блокпост в Белгородской области. Их 16-летний сын ранен. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале .

«Татьяна Александровна ехала с мужем и ребенком, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации. К огромной скорби, ее муж тоже погиб», — написал он.

Их 16-летний сын попал в больницу Белгорода. У него баротравма и шок. Завтра подростка перевезут в Курск. Министр здравоохранения уже связалась с белгородскими врачами, добавил губернатор. Ситуацию держат под контролем.

«Чудовищная трагедия. Нет сил представить, какое это горе для ребенка — видеть гибель родителей своими глазами. С ним работают психологи. Окажем ему всю помощь», — добавил Хинштейн.

Ранее семейная пара погибла при атаке дронов ВСУ в Ясиноватой. Еще семь мирных жителей пострадали. Всем оказали квалифицированную медицинскую помощь.