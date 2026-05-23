Житель курского села Шептуховка подорвался на мине

Заложенная мина подорвалась под ногой 59-летнего жителя села Шептуховка Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

Он подчеркнул, что в результате детонации снаряда мужчина остался без правой стопы и получил закрытый перелом голени. Упавшие осколки ранили его в бедро, плечо и левую ногу.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Курскую областную больницу. Хинштейн подчеркнул, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациента.

В начале мая прилетевший в село Октябрьское Рыльского района Курской области беспилотник взорвался на проезжей части. Разлетевшиеся осколки ударили по проезжавшему мимо трактору и ранили водителя. Как сообщил губернатор региона, прибывшие на место врачи оказали помощь пострадавшему трактористу, но от госпитализации он отказался.