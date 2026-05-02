В Курской области при взрыве БПЛА пострадал водитель трактора

В Курской области при взрыве беспилотника пострадал водитель трактора. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале .

«Ударная волна зацепила проезжающий мимо трактор. К сожалению, ранен водитель», — написал он.

ЧП произошло в селе Октябрьское Рыльского района — дрон взорвался на проезжей части. Ранения получил 52-летний водитель трактора. У него диагностировали осколочное повреждение кисти и акубаротравму. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался и будет проходить лечение амбулаторно.

По данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 215 беспилотников ВСУ над регионами.