Житель Курска помогал «Азову» сбивать российские беспилотники над Киевом

Против жителя Курска, который передал украинскому «Азову»* зенитный прожектор для обнаружения российских дронов над Киевом, возбудили уголовное дело за поддержку террористической деятельности. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

По данным следствия, 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин связался с представителем полка «Азов»*, чтобы передать зенитный прожектор. Устройство подозреваемый спроектировал самостоятельно. Он через Литву отправил аппарат из Курска в Киев.

Кроме того, подозреваемый давал националистам «Азова»* консультации по сборке подобных прожекторов. Для их конструирования мужчина за свои деньги покупал детали из Китая. Известно, что устройство использовали не только «азовцы»*, но и другие военные ВСУ.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового** к 18 годам тюрьмы за государственную измену. Также его оштрафовали на 700 тысяч рублей.

*«Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.