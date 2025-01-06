Житель Красногоровки на велосипеде с белым пакетом, который он использовал вместо флага, преодолел минное поле и добрался до позиций ВС России. Об этом сообщил RT .

Российские военные заметили его с помощью дрона и предупредили других бойцов не стрелять, после чего сопроводили мужчину до безопасного места.

«Человек пошел на отчаянный шаг на самом деле — прорвался через их (ВСУ — прим. ред.) позиции», — заявил военкор RT Андрей Филатов.

Это случилось за четыре месяца до того, как российские войска освободили Красногоровку.

Ранее жители Красногоровки рассказали «Известиям» о зверствах ВСУ по отношению к мирному населению. Один из мужчин вспомнил, как они с женой пытались потушить пожар в подъезде, когда начали стрелять боевики ВСУ. Одного мирного жителя из соседнего подъезда ранили в обе ноги, когда он хотел выйти на улицу.

Ранее Филатов поделился эксклюзивными кадрами освобождения Красногоровки в ДНР. Видео было снято в мае 2024 года, но ранее его не было возможности опубликовать из-за оперативной обстановки.