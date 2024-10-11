RT опубликовал эксклюзивные кадры освобождения Красногоровки в ДНР

Военный корреспондент RT Андрей Филатов поделился эксклюзивными кадрами освобождения Красногоровки в ДНР. Видео было снято в мае 2024 года, однако обнародовать его раньше не позволяла оперативная обстановка.

Операцию по освобождению начал отряд «Шторм» после взятия военного укрепа ВСУ — дома Миныча. Первым делом российские военнослужащие попытались зачистить максимум зданий, чтобы там могли закрепиться штурмовики.

Поиском нужных строений занимались операторы беспилотников. Во время разведки специалисты вскрывали позиции украинских боевиков и выжигали их.

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