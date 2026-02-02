Эвакуированный из Красноармейска мирный житель спас трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время боя с ВСУ. Об этом сообщил ТАСС .

«Трое русских пацанов тяжело ранены были. Одного из них засыпало. Трое суток я его откапывал, этого парня», — уточнил житель Красноармейска.

Он оказал медицинскую помощь военным и связался по рации с их командиром. После этого мужчина несколько суток охранял подвал, где ожидали подкрепления российские военные.

«Командир сразу понял ситуацию. Человечно так поступил. Говорит, потерпите там, держитесь. Разрешил мне даже русским оружием обороняться», — отметил житель Красноармейска.

Мужчина объяснил, что его жизнь тоже была на волоске. Он встал на боевое дежурство и дождался подкрепления, которое пришло через несколько суток. Вступить в бой с украинскими солдатами ему не довелось.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал украинское руководство заключить мирное соглашение. Он обратил внимание, что ВСУ сильно истощились.