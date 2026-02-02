Украинцев истощил конфликт с Россией, поэтому нужно заключить мирное соглашение, в котором приоритет отдадут людям, а не территориям. Об этом в интервью газете The Independent заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Мы истощены, и это в первую очередь не об оружии и не о ракетах, а о людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все измотаны. Наши солдаты не могут сражаться от четырех до 10 лет», — пояснил он.

Глава Николаевской ОВА также высказался о мирном плане президента США Дональда Трампа. По его словам, земля важна, но еще важнее люди, хотя лично он хотел бы возращения к границам Украины 1991 года. Но для украинского народа сейчас победа — это просто завершение конфликта и получение гарантий безопасности, чтобы вернуться к прежней жизни.

Ким добавил, что многие говорят, что российской экономике якобы осталось два года до краха из-за санкций, но он усомнился, что Украина сможет продержаться так долго.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что боевики ВСУ активизировались на Харьковском и Херсонском направлениях.