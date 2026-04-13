Житель Красноармейска спас троих российских бойцов

Житель Красноармейска прятал от боевиков ВСУ троих тяжелораненых российских бойцов больше месяца, а потом помог им вызвать эвакуацию. Об этом ТАСС рассказал один из спасенных военнослужащих, штурмовик 1435-го полка группировки войск «Центр» Александр Присяжный.

«Мы больше месяца пробыли у него [у жителя Красноармейска]. Он во всем нам помогал, оказывал медицинскую помощь, нашел наши рации, автоматы, помог вызвать эвакуацию, связывался с командованием, поскольку мы не слышали из-за контузий», — сказал военный.

Он добавил, что дома их спасителя находился всего в нескольких десятках метров от позиций ВСУ. Российские военные получили тяжелые ранения.

Присяжный рассказал, что у него было ранение в голову, сильная контузия и ожоги. У второго бойца, которого первым эвакуировали, были сильные ожоги. У третьего военнослужащего были пулевые и осколочные ранения.

Всех раненых успешно эвакуировали. Присяжный перенес несколько сложных операций, сейчас он еще остается в госпитале.

Ранее Минобороны сообщало, что признанный пропавшим без вести боец с позывным Механ вышел на связь с чужой рации. Военнослужащий пропал летом 2025 года в Запорожской области. Он уже вернулся в строй.