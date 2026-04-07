В Запорожской области вышел на связь боец, признанный пропавшим без вести

Минобороны: признанный пропавшим без вести боец СВО вышел на связь с чужой рации

Боец СВО с позывным Механ, которого уже признали пропавшим без вести, смог выйти на связь с чужой рации и вернуться к своим. Об этом сообщило Минобороны в МAX .

Прошлым летом в Запорожской области тройка штурмовиков отправилась выбить противника с позиций и закрепиться, но попала под минометный огонь и удары дронов-камикадзе. В ходе боя Механ остался один: его товарищи погибли, а сам он получил осколочное ранение и перелом ноги.

Военнослужащий укрылся, перетянул ногу жгутом и сделал обезболивающий укол. Несколько ночей пробирался к своим под артобстрелами, ударами кассетных боеприпасов и налетами дронов «Баба-яга», а днем отдыхал.

По пути боец встретил раненого военного из другого подразделения с неисправной рацией. Механ разобрал устройство, прочистил его, вышел на нужную частоту и передал примерные координаты. В подразделении его голос услышали с удивлением, потому что военнослужащего уже внесли в список пропавших без вести.

«Это вы поторопились, парни!» — пошутил боец при встрече.

После лечения и восстановления в госпитале Механ вернулся в строй.

