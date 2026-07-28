Житель Калужской области собирал беспилотники для разведки ВСУ

В Калужской области задержали местного жителя по подозрению в госизмене за сбор беспилотников для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчина сам связался с кураторами с Украины через запрещенное приложение. Он предложил передать для нужд ВСУ беспилотники, а также помочь в подготовке терактов на территории региона. Кроме того, фигурант фотографировал военные объекты в Калужской области.

Против него возбудили уголовное дело о госизмене и приготовлении к участию в террористической организации. На видео, опубликованном УФСБ, задержанный признал вину.

«Я собирал беспилотники для проведения разведки на территории Калужской области. В своих действиях полностью раскаиваюсь и не советую никому такое делать, это приведет к очень печальным последствиям», — сказал подозреваемый.

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