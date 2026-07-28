ФСБ задержала 63-летнего мужчину при подготовке теракта в Белгороде

Сотрудники ФСБ предотвратили в Белгороде теракт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, задержали местного жителя 1963 года рождения, которого завербовала Служба безопасности Украины. Мужчина прошел подготовку в Киеве: его учили делать тайники, следить за людьми, пользоваться конспирацией и обращаться со взрывчаткой.

По заданию кураторов он должен был взорвать автомобиль сотрудника администрации. Подозреваемый забрал из тайника детали двух самодельных бомб и хранил их у себя в подсобке.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене, подготовке к теракту, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Ранее в Москве ФСБ задержала 30-летнюю женщину за попытку теракта.