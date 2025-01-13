Житель Югры получил девять лет колонии за финансирование ВСУ

Жителя Сургута, который отправлял деньги на поддержку Вооруженных сил Украины, приговорили к девяти годам колонии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

«Решением Ханты-Мансийского окружного суда Сергей Лошаков признан виновным», — уточнили в ведомстве.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Житель Сургута в мессенджере Telegram вступил в переписку с человеком, личность которого не установили, а затем отправил средства на финансирование украинской армии. В отношении гражданина завели уголовное дело о государственной измене.

Официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова ранее заявила, что силовики задержали жителя Енакиево по подозрению в госизмене. Он не раз переводил деньги на нужды украинских военнослужащих.