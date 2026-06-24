Житель Херсонщины стал жертвой атаки ВСУ

Губернатор Сальдо: в Херсонской области при атаках ВСУ погиб человек

В результате атак украинских военных за сутки в Херсонской области погиб один человек и еще шестеро получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, мужчина погиб на трассе Чаплинка — Надеждовка после удара БПЛА по грузовику. В Раздольном дрон атаковал легковушку, там пострадали женщина и мужчина.

В Раденске при ударе БПЛА ранения получили мужчина и женщина, а в Великих Копанях из-за беспилотника ранены двое мужчин.

Сальдо добавил, что повреждения инфраструктуры зафиксировали в Горностаевке, Генической Горке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Раздольном, Раденске, Новой Маячке, Молочном, Малой Лепетихе, Костогрызово, Каланчаке, Шевченко, Чаплинке и Таврийске.

Утром в среду в Херсонской области восстановили энергоснабжение, поврежденное после атак ВСУ.