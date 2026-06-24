В Херсонской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Херсонской области восстановили в полном объеме. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Благодарю энергетиков за профессиональную и оперативную работу», — написал глава региона в 08:03.

До этого, в 05:54, Сальдо заявлял, что все округа Херсонской области частично или полностью обесточены. Губернатор подчеркивал, что аварийные службы и энергетики сразу же приступили к работе, чтобы вернуть электричество в дома людей.

Украинские боевики продолжают атаковать территорию Херсонской области. От удара БПЛА погиб водитель легковушки в Костогрызове, пассажирка получила ранения.

В ходе прилетов и обстрелов пострадали два жителя Малых Копаней и столько же людей из Каховки, жительницы Верхнего Рогачика и Малой Лепетихи, водитель легковушки в Раденске, а также молодой человек на автодороге Каменка — Цукуры.