Житель Белгородской области получил ранения из-за атаки БПЛА

Украинские боевики ударили с помощью беспилотника по автомобилю в городе Шебекино. В результате пострадал находившийся в салоне мирный житель, заявил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. В медицинском учреждении ему была оказана необходимая помощь», — отметил глава региона.

Он уточнил, что пострадавший отказался от госпитализации. Подвергнувшаяся атаке машина получила повреждения, добавил Гладков.

В тот же день из-за атаки БПЛА пострадал сотрудник сельхозпредприятия в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что мужчину доставили в больницу и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 22 марта средства противовоздушной обороны ликвидировали над Россией 25 беспилотников ВСУ. Налеты дронов отразили во Владимирской, Белгородской, Курской, Рязанской, Тульской, Ростовской, Воронежской, Брянской областях, над Московским регионом, а также над Черным морем.