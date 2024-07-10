Нефтебазу потушили после ночной атаки украинских дронов под Волгоградом

В Волгоградской области полностью ликвидировали пожар на нефтебазе, который разгорелся после атаки беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщили представители регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что спасателям полностью удалось потушить огонь на нефтебазе в городе Калач-на-Дону 10 июля в 03:40. Спустя еще три часа ликвидировали последствия пожара. В результате ЧП никто не пострадал.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, прошлой ночью силы ПВО и РЭБ сбили беспилотники в Волгоградской области, загорелась подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону. Представители МЧС отметили, что пожару на нефтебазе присвоили повышенный ранг.

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили, что вторую ночь подряд слышали над городом звуки взрывов и стрельбы. Очевидцы предположили, что могла сработать система ПВО.