Житель Горловки погиб при обстреле ВСУ

Пушилин: один человек погиб, трое ранены при обстреле ДНР со стороны ВСУ

Мужчина погиб, три человека получили ранения из-за обстрела ВСУ в Горловке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки при атаке из ствольной артиллерии пострадали сотрудники ООО „Спецреммаш“: погиб мужчина 1979 года рождения», — уточнил он.

Также ранения получил 36-летний мужчина. В Калининском районе Горловки в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадали два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Повреждения получили три жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. В Центрально-Городском, Никитовском и Калининском районах Горловки — две АЗС, производственное предприятие, школа и контактная сеть трамвая.

За сутки ВСУ совершили 30 вооруженных атак, выпустив более 70 боеприпасов. Украинские боевики применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров.

В воскресенье, 30 июня, двое детей получили ранения в результате удара ВСУ по Ясиноватой. Населенный пункт атаковали из реактивных систем залпового огня HIMARS.