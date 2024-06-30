Двое детей пострадали из-за удара ВСУ по Ясиноватой

Пушилин: в Ясиноватой двое детей пострадали в результате удара ВСУ из HIMARS

Фото: РИА «Новости»

Двое детей получили ранения в результате удара Вооруженных силы Украины по Ясиноватой. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Украинские боевики атаковали населенный пункт из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения», — написал Пушилин.

Всего ВСУ выпустили по ДНР 13 боеприпасов. Украинские войска применили реактивную и ствольную артиллерию.

Накануне украинская ракета попала в здание школы в Донецке. Снаряд пробил крышу и влетел в кабинет младших классов.

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