Житель Горловки погиб, еще восемь пострадали при атаке БПЛА

В Горловке местный житель погиб и еще восемь человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на Калининский район. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале .

Он выразил соболезнования родным и близким.

Это уже не первая атака на город за сегодняшний день. До этого мирный житель получил ранение в Центрально-Городском районе, а при ночном обстреле пострадала инфраструктура одного из предприятий в Никитовском районе.

Ранее Министерство обороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 10 управляемых авиационных бомб, три снаряда РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 992 беспилотника, запущенных противником.