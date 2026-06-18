Житель Горловки погиб, еще восемь пострадали при атаке БПЛА
В Горловке местный житель погиб и еще восемь человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на Калининский район. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким.
Это уже не первая атака на город за сегодняшний день. До этого мирный житель получил ранение в Центрально-Городском районе, а при ночном обстреле пострадала инфраструктура одного из предприятий в Никитовском районе.
Ранее Министерство обороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 10 управляемых авиационных бомб, три снаряда РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 992 беспилотника, запущенных противником.