Житель Голой Пристани погиб из-за обстрелов ВСУ

Сальдо: жертвой атаки ВСУ стал житель города Голая Пристань в Херсонской области

За последние сутки из-за обстрелов со стороны украинских боевиков в Херсонской области погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

Жертвой удара ВСУ по городу Голая Пристань стал 49-летний мужчина, пострадал 35-летний местный житель.

«В Новой Каховке ранения получил 73-летний пенсионер. Оба пострадавших доставлены в больницу», — добавил Сальдо.

Украинские военные атаковали с помощью беспилотников машину скорой помощи, которая стояла на территории Алешкинской больницы. Обошлось без пострадавших. Губернатор подчеркнул, что медучреждению передадут новый автомобиль.

ВСУ за сутки также обстреляли и другие населенные пункты: Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Збурьевку, Новую Маячку и Подстепное.

В ночь на 19 апреля российские системы ПВО сбили над регионами два беспилотника. Дроны нейтрализовали под Белгородом и Курском.