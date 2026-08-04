Житель Феодосии получил 16 лет колонии за шпионаж на Украину

Житель Феодосии, передававший Украине сведения о военной технике, получил 16 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ региона.

Сорокапятилетний мужчина по собственной инициативе связался через мессенджер Telegram с украинской стороной и передал фотографии. На снимках была военная техника, которая патрулировала воздушное пространство и обеспечивала прикрытие объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

Полученную информацию противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Суд признал его виновным в государственной измене. Подсудимого приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года.

Ранее в Севастополе работники ФСБ задержали двух россиян, готовивших теракт против руководителя одного из новых регионов.