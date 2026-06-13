Житель Энергодара пострадал из-за удара БПЛА

Украинские боевики атаковали беспилотником дорогу в Энергодар. В результате пострадал мирный житель, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Пухов.

Он отметил, что в городе-спутнике ЗАЭС сохраняется высокая угроза налета беспилотников.

«Сегодня в медико-санитарную часть № 145 поступил житель Энергодара, получивший травмы в результате атаки БПЛА на участке автодороги Великая Белозерка — Энергодар», — уточнил мэр.

Он призвал жителей быть осторожными при передвижении по трассам за пределами города и по возможности ограничить поездки.

Ранее ситуацию с Запорожской атомной электростанцией прокомментировал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он выразил обеспокоенность из-за усиления военной активности близ объекта. По его словам, участившиеся налеты беспилотников ВСУ ставят под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.