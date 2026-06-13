МАГАТЭ обратило внимание на усиление военной активности около ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил опасения в связи с усилением обстрелов около Запорожской атомной электростанции в последние дни. Об этом со ссылкой на агентство сообщило РИА «Новости» .

Гросси отметил, что ситуация около объекта ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.

«Генеральный директор Гросси выразил глубокую обеспокоенность усилением военной активности в последние дни и недели», — отметили в МАГАТЭ.

Директор агентства также призвал ВСУ соблюдать максимальную сдержанность вблизи ядерного объекта.

Ранее украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате получили повреждения остекление, топливозаправочные колонки и три автомобиля. Два из них сгорели дотла.

Персонал ядерного объекта эвакуировали. Руководство ЗАЭС указали на целенаправленный характер террористической атаки.