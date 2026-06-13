МАГАТЭ обратило внимание на усиление военной активности около ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил опасения в связи с усилением обстрелов около Запорожской атомной электростанции в последние дни. Об этом со ссылкой на агентство сообщило РИА «Новости».
Гросси отметил, что ситуация около объекта ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
«Генеральный директор Гросси выразил глубокую обеспокоенность усилением военной активности в последние дни и недели», — отметили в МАГАТЭ.
Директор агентства также призвал ВСУ соблюдать максимальную сдержанность вблизи ядерного объекта.
Ранее украинские боевики атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате получили повреждения остекление, топливозаправочные колонки и три автомобиля. Два из них сгорели дотла.
Персонал ядерного объекта эвакуировали. Руководство ЗАЭС указали на целенаправленный характер террористической атаки.