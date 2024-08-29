Житель Дзержинска пострадал под обстрелом ВСУ

Приходько: мирный житель пострадал при обстреле Дзержинска со стороны ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска обстреляли город Дзержинск в ДНР. Один человек получил ранения, сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — объявил он.

Подразделения Вооруженных сил Украины атаковали 28 августа микрорайон «Квартал 245» в центре Горловки, повредили закрытую автозаправку в Центрально-Городском районе и сбросили взрывоопасный предмет с дрона на машину в жилом массиве «Строитель». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что медицинская помощь потребовалась мужчине 1967 года рождения.

Вечером ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что противник использовал снаряды калибра 155 миллиметров.

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