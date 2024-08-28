ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские военные атаковали Петровский район Донецка, выпустив 12 натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:00 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров», — отметили в сообщении.

Также указывается, что ВСУ с 20:20 по 21:45 выпустили по этому же району девять аналогичных снарядов.

Ранее стало об освобождении населенных пунктов Орловка и Камышевка. Во время боев ВС России отразили семь контратак подразделений 150-й и 151-й украинских бригад. За сутки ВСУ лишились до 475 человек в зоне действия группировки «Центр».