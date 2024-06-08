Шесть жителей ДНР пострадали из-за обстрела ВСУ

Пушилин: шесть человек пострадали в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

За сутки при обстрелах со стороны Украины ранения получили шесть мирных жителей ДНР. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

При атаке Вооруженных сил Украины в Петровском районе пострадали два человека. На автостанции «Трудовская» и в Степном в результате сброса взрывоопасного вещества с ранениями в больницу попали трое мужчин. Еще один мирный житель ДНР был ранен при подрыве на мине ПФМ «Лепесток» в Ясном.

Пушилин отметил, что со стороны противника зафиксировали 46 обстрелов. Украинские боевики выпустили 111 боеприпасов, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров. Под огнем ВФУ оказались Донецк, Макеевка, Горловка и Волновахский район.

По словам Пушилина, после сдачи Авдеевки украинские националисты начали активнее обстреливать Донецкую Народную Республику из дальнобойного оружия.