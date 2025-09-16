Житель Брянской области пострадал при обстреле ВСУ

Житель поселка Климово получил ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале .

Он пожелал мужчине скорейшего выздоровления и назвал произошедшее очередным подлым преступлением и варварским ударом.

Утром в регионе объявляли беспилотную опасность.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки ВСУ Матвеево-Курганского района пришлось эвакуировать свыше 70 воспитанников и пятерых воспитателей специальной школы-интерната. Двое сотрудников учреждения попали в больницу с легкими ранениями, в здании пострадали остекление и дверь запасного выхода.