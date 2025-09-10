Детей эвакуировали из интерната Ростовской области из-за атаки ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области эвакуировали интернат, есть раненые

После атаки ВСУ на Матвеево-Курганский район из специальной школы-интерната эвакуировали свыше 70 воспитанников и пятерых воспитателей. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Из-за падения беспилотника легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Их доставили в районную больницу», — написал он.

По словам главы региона, в результате ракетной атаки в здании интерната повреждены остекление и дверь запасного выхода.

Всего эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в пункте временного размещения в селе Ряженое. Сейчас на месте работают все оперативные дежурные службы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка пострадала женщина. Также спасатели эвакуировали из многоэтажки семь человек, включая ребенка.