Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на Севский район
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Севский район. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.
«ВСУ атаковали дронами — камикадзе поселок Косицы Севского района. В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», — написал глава региона.
Пострадавшему оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки автомобиль получил повреждения. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.
Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский дрон в Каменском районе Ростовской области.