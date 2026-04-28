Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на Севский район

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Севский район. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«ВСУ атаковали дронами — камикадзе поселок Косицы Севского района. В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», — написал глава региона.

Пострадавшему оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки автомобиль получил повреждения. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский дрон в Каменском районе Ростовской области.

