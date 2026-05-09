Житель Брянской области получил ранения из-атаки беспилотника

Украинские боевики атаковали с помощью FPV-дрона село Борщово Погарского района, в результате пострадал мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Киевский режим продолжает совершать преступления против мирных граждан», — написал он.

Глава региона отметил, что мужчину, получившего ранения из-за атаки, доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Богомаз добавил, что из-за беспилотника также пострадал автомобиль. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Ранее массированный налет БПЛА на Брянскую область произошел ночью 7 мая. Из-за атаки пострадали два многоэтажных дома, повреждения получили более 230 квартир и 40 автомобилей.

В больницы попали 11 местных жителей, в том числе четырехлетний ребенок. К утру в медучреждении осталась проходить лечение только одна женщина, остальных пострадавших выписали.