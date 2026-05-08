Атака БПЛА на Брянск повредила более 230 квартир и 40 машин

В Брянске после атаки украинских беспилотников повреждения получили более 230 квартир и 40 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По предварительным данным, разрушения разной степени зафиксировали в 231 квартире. В больницы попали 11 человек, среди них четырехлетний ребенок. К утру в стационаре осталась только одна женщина, остальных выписали.

Губернатор Александр Богомаз ранее сообщал, что атака произошла ночью 7 мая. Повреждения получили два многоквартирных дома. После сбора документов и экспертизы пострадавшим выплатят компенсации.

Во время атаки украинских беспилотников на Брянскую область 6 мая сгорел корпус свинокомплекса «Мираторга». Информации о пострадавших не поступало.