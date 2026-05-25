Житель Брянской области погиб при ударе ВСУ

Мирный житель Брянской области погиб в результате массированного удара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в «Макс».

«В результате преступных действий ВСУ погиб мирный житель. Ранен сотрудник пожарно — спасательной службы», — написал он.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Несколько многоквартирных и более 10 частных домов, социальные объекты, административные здания и гаражи получили повреждения. На местах ЧП работают оперативные службы, сведения о последствиях уточняются.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 173 БПЛА над регионами России. Под удар попали Брянская, Белгородская, Костромская, Калужская, Липецкая, Смоленская, Тверская, Орловская, Рязанская, Тульская и Ярославская области, Крым и московский регион.