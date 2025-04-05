Беспилотник ударил по мирным жителям в Белгородской области
ВСУ атаковали село Березовка, пострадали трое мирных жителей
В Белгородской области зафиксирована очередная атака с воздуха — украинский беспилотник ударил по автомобилю в селе Березовка Борисовского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Подростку диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. Его везут в детскую областную клиническую больницу. Один из мужчин получил множественные осколочные травмы лица, конечностей, а также минно-взрывную травму.
В тяжелом состоянии раненого транспортируют в областную клиническую больницу. Третий пострадавший также получил тяжелые раны. Его перевозят в Борисовскую центральную районную больницу.
Как сообщили местные власти, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранним утром в субботу, 5 апреля, ВСУ также атаковали беспилотниками предприятие в Самарской области. После этого на заводе начался пожар.