Житель Брянщины пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Вооруженные силы Украины с помощью дронов-камикадзе атаковали движущийся автомобиль у поселка Погар. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан», — написал он.

В результате пострадал мирный житель, добавил глава региона. Раненого доставили в больницу, там ему оказали необходимую медицинскую помощь. Машина получила механические повреждения.

Накануне при атаке ВСУ на Погарский район пострадали два мирных жителя. Боевики также ударили по автомобилю. Мужчину и женщину госпитализировали, машина уничтожена.