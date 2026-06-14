ВСУ атаковали российский регион 55 раз за сутки

ВСУ 55 раз за сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области

Украинские военные за минувшие сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области 55 раз. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

По его словам, удары наносили по Белгороду, Шебекинскому, Старооскольскому, Ракитянскому, Краснояружскому, Корочанскому, Губкинскому, Грайворонскому округам.

Также под атаку попали территории Волоконовского, Вейделевского, Валуйского, Борисовского, Белгородского и Алексеевских округов.

«Получили ранения четыре человека. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в областную клиническую больницу. Держу ход лечения пострадавших на личном контроле», — написал Шуваев.

Врио губернатора добавил, что силы ПВО также перехватили 138 украинских беспилотников.

Ранее после налета беспилотников пожар произошел на промышленной площадке в Волгоградской области.