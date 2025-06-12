Житель Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ
Мирный житель Белгородской области получил ранения из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Украинский FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в селе Вознесеновка Шебекинского округа.
«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.
Затем его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для продолжения лечения. У автомобиля из-за удара выбило стекла, кузов получил повреждения.
Накануне дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекине. Шесть мирных жителей пострадали.
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