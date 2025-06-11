FPV-дрон атаковал предприятие в Шебекине

Украинские боевики атаковали беспилотником предприятие в Шебекине. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей», — рассказал губернатор Белгородской области.

По словам Гладкова, в результате атаки в одном из зданий повреждены фасад и остекление. Три местных жителя, мужчина и две женщины, получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Еще у трех жительниц врачи диагностировали баротравмы.

На данный момент все пострадавшие проходят лечение в Шебекинской ЦРБ.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили более 30 украинских беспилотников над Россией.