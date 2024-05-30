Житель Белгородской области получил осколочные ранения из-за атаки ВСУ

Гладков: мужчина получил ранение из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием в селе Белянка. Один мужчина пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мирный житель получил множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Раненому оказали все необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

«Также полностью сгорел экскаватор», — написал Гладков.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских БПЛА в Белгородской области. В результате атаки ВСУ никто из мирных жителей не пострадал.

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