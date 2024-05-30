Четыре беспилотника сбили над территорией Белгородской области

Минобороны сообщило об уничтожении 4 украинских дронов в Белгородской области

В небе над Белгородской областью вновь сбили украинские дроны, сообщили в пресс-службе Минобороны. Там добавили, что системы ПВО сбили четыре вражеских БПЛА.

Очередную попытку террористической атаки пресекли около 14:00. ВСУ использовали для удара дроны самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что под удар попали два населенных пункта в Шебекинском городском округе. В результате сгорел автомобиль.

«В поселке Красное после взрыва загорелось транспортное средство — огнем повреждено полностью», — написал глава Белгородской области.

Никто из мирных жителей не пострадал. В Шебекине дрон упал в черте города, а затем взорвался. Обошлось без последствий на земле.

Накануне ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Из-за удара загорелся фельдшерско-акушерский пункт.