Житель белгородского села подорвался на мине ВСУ

Житель Белгородской области подорвался на украинском взрывном устройстве в закрытом селе Дроновка, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что населенный пункт закрыли по решению оперативного штаба из-за обстрелов ВСУ, и власти не смогут выплатить пострадавшему мужчине компенсацию.

Раненого доставили в Грайворонскую ЦРБ. Ему окажут помощь, после чего отправят на амбулаторное решение. Претендовать на выплату он не сможет.

«Это решение мы приняли давно и данный случай — не первый. Все остальные выплаты и компенсации мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ в открытых населённых пунктах, продолжают действовать в полной мере», — уточнил Гладков.

Он напомнил жителям региона, что въезжать в закрытые населенные пункты запрещено, потому что находиться там опасно.

«Берегите себя и своих близких!» — добавил губернатор.

В ночь на 11 ноября системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников. Один из аппаратов уничтожили в Белгородской области.